02.11.2016

Sie ist die einzige biologisch echte Frau in der Truppe von Olivia Jones. Die Burlesque-Tänzerin Eve Champagne führt abends über den Kiez und verrät, was sie bei Tageslicht macht. 02.11.2016 Die Welt: "Ich bin sozusagen die Schwullandheim-Aufseherin" Sie ist die einzige biologisch echte Frau in der Truppe von Olivia Jones. Die Burlesque-Tänzerin Eve Champagne führt abends über den Kiez und verrät, was sie bei Tageslicht macht.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau