02.11.2016

Auf der Suche nach neuen Wegen, ihren neuen Song besser zu vermarkten, wandte sich die junge Band "FogMoon" auch an das in Graz ansässiges Webradio für die LGBT-Community, "Q Radio". Später wollte die Band aus Niederösterreich vom Spielen ihres neuen Songs "in einem Szene-Radio" plötzlich doch lieber wieder Abstand nehmen. 02.11.2016 i-ref.de: Homophobie-Vorwürfe bei der Band FogMoon oder die Angst vor den anderen



