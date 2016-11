03.11.2016

Wir sind wir? Was Carolin Emcke in der Paulskirche vortrug, war ein Diskurs, der sich an sich selbst berauscht. Nachbemerkungen zur Friedenspreisrede. 03.11.2016 FAZ über Carolin Emckes Preisrede: Eine heimelige Wiedererkennbarkeit



