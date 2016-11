03.11.2016

In der Heimat werden sie wegen ihrer sexuellen Neigung angefeindet hier auch: Schwule Flüchtlinge sollten eigene Unterkünfte bekommen, finden Aktivisten. Ein Hilfsverein aus Hessen berichtet von zunehmenden Anfragen. 03.11.2016 hessenschau: Homosexuelle Flüchtlinge leben in Sorge In der Heimat werden sie wegen ihrer sexuellen Neigung angefeindet hier auch: Schwule Flüchtlinge sollten eigene Unterkünfte bekommen, finden Aktivisten. Ein Hilfsverein aus Hessen berichtet von zunehmenden Anfragen.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau