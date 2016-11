04.11.2016

In der Welt des Theaters ist er ein Popstar: Doch auch beim Film kennt Philipp Hochmair keine Berührungsängste. Jetzt ist der Exzentriker in der preisgekrönten Produktion "Kater" zu sehen 04.11.2016 derStandard.at über "Kater": Ein Menschenfilm, kein Schwulenfilm



