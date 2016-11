>







04.11.2016

Johannes Kram in seiner Kolumne: "Trauen sich viele Medien nicht, Oettinger einen Rassisten zu nennen, weil sie dann ihren Zuschauern und Lesern erklären müssten, dass sie es vielleicht auch sind? Oder sind der oettingersche Rassismus, sein Sexismus und seine Homophobie in Deutschland so alltäglich, so selbstverständlich, dass sie als solche kaum erkannt werden können?" 04.11.2016 Bildblog: Warum schaffen es viele Medien nicht, Oettinger einen Rassisten zu nennen? Johannes Kram in seiner Kolumne: "Trauen sich viele Medien nicht, Oettinger einen Rassisten zu nennen, weil sie dann ihren Zuschauern und Lesern erklären müssten, dass sie es vielleicht auch sind? Oder sind der oettingersche Rassismus, sein Sexismus und seine Homophobie in Deutschland so alltäglich, so selbstverständlich, dass sie als solche kaum erkannt werden können?"



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht