09.11.2016

Immobilienvorstände sind weiß und männlich. Frauen? Schwule? Farbige? Meist Fehlanzeige. Die neue RICS-Präsidentin Amanda Clack will das ändern und hat sich die Themen Diversität und Inklusion für auf die Fahnen geschrieben. 09.11.2016 immobilienmanager.de: Diversity und Inklusion in der Immobilienwirtschaft



