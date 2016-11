09.11.2016

Mit einer besonderen Veranstaltung ehrt die Jenaer Universität am Mittwoch Wissenschaftler, denen in der NS-Zeit Unrecht widerfahren war. Sie gibt ihnen posthum ihre damals aberkannten Doktortitel zurück. 09.11.2016 MDR: Uni Jena gibt Wissenschaftlern posthum ihre Doktorwürde zurück Mit einer besonderen Veranstaltung ehrt die Jenaer Universität am Mittwoch Wissenschaftler, denen in der NS-Zeit Unrecht widerfahren war. Sie gibt ihnen posthum ihre damals aberkannten Doktortitel zurück.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau