10.11.2016

Nicht "wie", sondern "ob": Diese Frage stellt sich an der Gießener Georg-Büchner-Schule. Dort versuchen muslimische Eltern immer wieder, ihre Kinder vom Sexualunterricht abzumelden. 10.11.2016 Gießener Allgemeine: Kein Sexualkunde-Unterricht an Georg-Büchner-Schule? Nicht "wie", sondern "ob": Diese Frage stellt sich an der Gießener Georg-Büchner-Schule. Dort versuchen muslimische Eltern immer wieder, ihre Kinder vom Sexualunterricht abzumelden.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau