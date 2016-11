11.11.2016

Mit ihrer Initiative "Schutz der Ehe" möchte die Zürcher EDU den christlich tradierten Ehebegriff in der Kantonsverfassung verankern. 11.11.2016 NZZ-Kommentar: Anachronistischer Schutz der Ehe Mit ihrer Initiative "Schutz der Ehe" möchte die Zürcher EDU den christlich tradierten Ehebegriff in der Kantonsverfassung verankern.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau