12.11.2016 ze.tt: Die CSU knutscht nur, wenn es der Fortpflanzung dient Episode 5 unserer Serie Bundestag steht im Zeichen der Liebe. Nach dem Ergebnis der US-Wahl am Mittwoch brauchen wir nämlich dringend ganz viel mehr Amore in der Welt. Warum also nicht mal wieder über die Ehe für alle quatschen? S.a.: Bundestag: Union in Ablehnung der Ehe für alle "gefestigt" (10.11.2016)