12.11.2016

Männer müssen Muskeln haben? Für die Bilder, die wir in Werbung, Filmen und auf Titelseiten sehen, scheint das zu gelten. Der junge Fotograf Alexandre Haefeli will das ändern. 12.11.2016 Süddeutsche.de über den Fotografen Alexandre Haefeli: Bilderbuben Männer müssen Muskeln haben? Für die Bilder, die wir in Werbung, Filmen und auf Titelseiten sehen, scheint das zu gelten. Der junge Fotograf Alexandre Haefeli will das ändern.



