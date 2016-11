>







12.11.2016

12.11.2016 Axel Hochrein in Männer zu Trump: Letzter Weckruf Der homo- und transphobe Backlash, den wir in Form von AFD, PEGIDA, Demo für Alle und anderen reaktionären und rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland erleben, ist schon Realität. Und er spielte sich auch vorher schon weltweit ab. Trump ist eine Konsequenz dieser Entwicklung, nicht ihr Anfang.



