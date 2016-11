13.11.2016

Homo-Ehen mit völlig gleichen Rechten gibt es in einigen Ländern. Asien hinkt weit zurück. Jetzt könnte Taiwan für eine Premiere sorgen. 13.11.2016 20min.ch: Dürfen Homosexuelle in Taiwan bald heiraten? Homo-Ehen mit völlig gleichen Rechten gibt es in einigen Ländern. Asien hinkt weit zurück. Jetzt könnte Taiwan für eine Premiere sorgen.



