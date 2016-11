14.11.2016

Transsexuelle gelten in Peru als extreme Randgruppe. Sie werden verlacht, verstoßen, verprügelt. Für seine Serie "A Mazo" hat der deutsche Fotograf Frank Gaudlitz die mutigen Frauen in all ihrer Schönheit porträtiert. 14.11.2016 Spieel Online über eine Fotoserie mit Transfrauen: Das starke Geschlecht



