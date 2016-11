>







14.11.2016

Die Demo für Alle will die Reform der schulischen Sexualerziehung verhindern. Sie kämpft gegen Lehrpläne, die die Akzeptanz von Vielfalt fördern wollen - jetzt auch in Hessen. 14.11.2016 Tagesspiegel: Moral-Panik gegen Sexualkunde Die Demo für Alle will die Reform der schulischen Sexualerziehung verhindern. Sie kämpft gegen Lehrpläne, die die Akzeptanz von Vielfalt fördern wollen - jetzt auch in Hessen.



