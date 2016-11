15.11.2016

15.11.2016 Huffington Post: Verbotene Liebe oder wer mit wem, wann, wie oft und wie lange Sex haben darf Bis 14 Jahre werden Kinder in Hinblick auf ihre Sexualität strafrechtlich extrem umfangreich auch vor nur unwesentlich Älteren geschützt; ab 14 Jahren gelten die Jugendlichen dagegen als voll sexualmündig und sind damit, zumindest was ihren rechtlichen Schutz angeht, quasi Freiwild.



