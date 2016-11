16.11.2016

In zwölf Tagen stimmen die Zürcher über die EDU-Initiative zum Schutz der Ehe ab. Die Initiative will in der Zürcher Kantonsverfassung festschreiben, dass die Ehe ausschliesslich Mann und Frau vorbehalten sei. "Scheinheilig", kritisiert nun TV-Pfarrerin Sibylle Forrer. 16.11.2016 Blick: Heiliger Zorn gegen Anti-Homo-Initiative der EDU



