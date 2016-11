16.11.2016

Die Aidstanzgala in Regensburg ist schon deshalb ein riesiger Erfolg, weil es sie so lange gibt. Wunderbare Tänzer tanzen für einen guten Zweck. Doch es bleibt auch ein fahler Beigeschmack. 16.11.2016 Wochenblatt: Eine tolle Aidstanzgala, wunderbare Tanzkunst - aber ein fahler Beigeschmack Die Aidstanzgala in Regensburg ist schon deshalb ein riesiger Erfolg, weil es sie so lange gibt. Wunderbare Tänzer tanzen für einen guten Zweck. Doch es bleibt auch ein fahler Beigeschmack.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau