16.11.2016 ND: Kondom-Plakate erregen CDU und AfD Spaßige Plakate, mit denen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den Gebrauch von Kondomen empfiehlt, haben die CDU in Greifswald in Aufregung versetzt. Weg damit!, verlangt die Union. S.a.: AfD-Jugendorganisation: Strafanzeige gegen HIV-Aufklärung (25.05.2016)