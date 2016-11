18.11.2016

(mp3, 4.55 MB, 4:57min)

18.11.2016 Deutschlandfunkt zu Olivia Jones: Eine Lektion in Sachen Toleranz Weil er Homosexualität mit Pädophilie in Zusammenhang gebracht hatte, zeigte die Travestiekünstlerin Olivia Jones den AfD-Politiker André Poggenburg wegen Volksverhetzung an. Im Magdeburger Landtag kam es nun zu einer Art Abrechnung zwischen den beiden.



