18.11.2016

18.11.2016 Berliner Kurier: Vor 25 Jahren starb Queen-Sänger und Paradiesvogel Freddie Mercury Am 20. April 1992 verwandelte sich das Londoner Wembley-Stadion in ein wogendes Meer aus Armen. 72 000 dicht gedrängte Fans - und schätzungsweise eine Milliarde Fernsehzuschauer - gedachten mit einem Abschiedskonzert eines Mega-Stars: Freddie Mercury. Fünf Monate zuvor war der Sänger der legendären Rockgruppe Queen gestorben. Sein Todestag, der 24. November 1991, jährt sich nun zum 25. Mal.



