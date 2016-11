18.11.2016

Vor drei Jahren zog das SchwuZ nach Neukölln. Am Samstag wird das Jubiläum gefeiert. Doch der Club steht zunehmend in der Kritik von Minderheiten. 18.11.2016 taz über Kritik am queeren Club SchwuZ in Berlin: Schwarz, Weiß und Regenbogen Vor drei Jahren zog das SchwuZ nach Neukölln. Am Samstag wird das Jubiläum gefeiert. Doch der Club steht zunehmend in der Kritik von Minderheiten.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau