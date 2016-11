19.11.2016

Der angebliche Kampf gegen die Eliten, den Trump und seine Bewunderer führen, ist in Wahrheit ein Kampf für das Recht des Stärkeren. 19.11.2016 Der Bund über Trump & Co.: Die neue Härte



