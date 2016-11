19.11.2016

Die US-Nachrichtenseite "Breitbart" will offenbar nach Deutschland expandieren. Sie fischt am äußersten rechten Rand. Der aggressive Kampagnenjournalismus wäre so in Deutschland oft justitiabel. Ist die Justiz dafür gewappnet? Medienrechtler Ansgar Koreng sagt: Jein. 19.11.2016 rbb: "Die Grundrechte schützen auch Breitbart"



