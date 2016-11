19.11.2016

Wenn er in Berlin an der Ampel wartet, wird er nach Drogen gefragt. Auch sonst hört der Afroamerikaner Isaiah Lopaz die absurdesten rassistischen Sprüche. Die Besten hat er jetzt auf T-Shirts drucken lassen. Ein Interview. 19.11.2016 FAZ: "Ich hatte noch nie Sex mit einem Schwarzen" Wenn er in Berlin an der Ampel wartet, wird er nach Drogen gefragt. Auch sonst hört der Afroamerikaner Isaiah Lopaz die absurdesten rassistischen Sprüche. Die Besten hat er jetzt auf T-Shirts drucken lassen. Ein Interview.



