21.11.2016

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen getraut werden: Der Beschluss der Landessynode sorgte für heftige Diskussionen in Freiburgs Pfarrgemeinde Nord. Bei ihrem Freitagsgespräch debattierten nun Prälatin Dagmar Zobel und Theologe Werner Neuer. 21.11.2016 Badische Zeitung: In Freiburg streiten Protestanten über die Trauung von Homosexuellen



