21.11.2016

AfD-Landtagsabgeordnete wollen nicht, dass Kinder in Kitas und Schulen lernen, Andersartigkeit zu akzeptieren und zu schätzen. Es ist wichtig, ihrem mächtigen Kampfbegriff von der "Frühsexualisierung" etwas entgegen zu setzen. 21.11.2016 Stefan Niggemeier in Übermedien zum "Mythos 'Frühsexualisierung'": Der Kampf der AfD gegen das Kindeswohl



