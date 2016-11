22.11.2016

Die Ehe soll ausschliesslich Mann und Frau vorbehalten sein. Mit ihrer Initiative «Schutz der Ehe» möchte die EDU eine entsprechende Definition in der Kantonsverfassung verankern. - "Die NZZ-Redaktion empfiehlt ein Nein." 22.11.2016 NZZ: Initiative "Schutz der Ehe" auf einen Blick



