23.11.2016 evangelisch.de: Unterschriften für kirchliche Homo-Ehe überreicht Unterstützer einer kirchlichen Trauung für gleichgeschlechtliche Paare in Württemberg haben im Internet rund 23.500 Unterschriften gesammelt. Sie wurden am Dienstag in Stuttgart an die Präsidentin der württembergischen evangelischen Landessynode, Inge Schneider, übergeben. S.a.: Onlinepetition: Trauung für alle auch in Württemberg (26.07.2016)