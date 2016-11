24.11.2016

Ben Vollbrecht wurde 1987 in Berlin als Inga Vollbrecht geboren. Die 1,87 Meter große Volleyballspielerin kam nach Erstliga-Stationen in Berlin und Vilsbiburg 2009 zum SV Lohhof im Landkreis München. Seit diesem Sommer ist Inga offiziell ein Mann. Jetzt spielt Ben für die Landesliga-Männer des Vereins. 24.11.2016 tz über einen transsexuellen Volleyballspieler: "Als Frau mochte ich kein Bier - jetzt schon"



