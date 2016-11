25.11.2016 Die Welt über Gloria Gray: Die Diva von Zwiesel In der bayerischen Provinz fühlte sie sich einst wie lebendig begraben. Als Gloria Gray schaffte sie es bis nach Hollywood. Jetzt ist sie zurück und will Deutschlands erste transsexuelle Bürgermeisterin werden. S.a.: Gloria Gray will Bürgermeisterin von Zwiesel werden (23.09.2016)