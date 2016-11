>







25.11.2016

Hüsnü Haydaroglu ist Call-Center Agent und lebt in Pratteln. In seiner Freizeit berät er Menschen. Heute kümmert er sich um das Anliegen von Hansi, der die Ehe rückständig findet und nun nicht weiss, ob er für die Homo-Ehe sein soll oder nicht.



