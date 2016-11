26.11.2016

In der Debatte um Hasskommentare wächst der Druck auf Justizminister Maas. Politiker von Union und Opposition halten es für überfällig, dass der SPD-Politiker eine härtere Gangart gegen Facebook & Co. einschlägt. 26.11.2016 Handelsblatt über Hasskommentare bei Facebook: "Für die Demokratie eine ernste Bedrohung"



