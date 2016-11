27.11.2016

Die Europahalle in Castrop-Rauxel ausverkauft, die Internet- und Fernseh-Bekanntheiten auf der Bühne - und das ohne Gage und für einen guten Zweck: Wir haben die Momente der 17. Aids-Gala "Tanz unterm Regenbogen" festgehalten. 27.11.2016 Ruhr-Nachrichten: Momente der Aids-Gala in Castrop-Rauxel Die Europahalle in Castrop-Rauxel ausverkauft, die Internet- und Fernseh-Bekanntheiten auf der Bühne - und das ohne Gage und für einen guten Zweck: Wir haben die Momente der 17. Aids-Gala "Tanz unterm Regenbogen" festgehalten.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau