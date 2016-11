>







28.11.2016

Er sei vom Odenkirchener Tierpark gekommen und habe beim Flug durch die Stadt die Freiheit kennengelernt, rief Bernd Gothe Akteuren und Besuchern in der Krahnendonkhalle zu. Zur Show der KG 'De Leckere Jecke' war der Chef des Mönchengladbacher Karnevalsvereins (MKV) im Gefolge des Prinzenpaares als Paradiesvogel gekommen. 28.11.2016 RP Online: De Leckere Jecke und ihr Karneval in Regenbogenfarben Er sei vom Odenkirchener Tierpark gekommen und habe beim Flug durch die Stadt die Freiheit kennengelernt, rief Bernd Gothe Akteuren und Besuchern in der Krahnendonkhalle zu. Zur Show der KG 'De Leckere Jecke' war der Chef des Mönchengladbacher Karnevalsvereins (MKV) im Gefolge des Prinzenpaares als Paradiesvogel gekommen.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht