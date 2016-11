29.11.2016

Menschen sehen unterschiedlich aus, haben verschiedene Hautfarben, sexuelle Identitäten, sind behindert oder auch nicht. Diese Vielfalt gilt es auch in Kinderbüchern zu entdecken. Hier sind einige Empfehlungen. 29.11.2016 MDR über das "Anderssein" in Kinder- und Jugendbüchern: So anders wie Du Menschen sehen unterschiedlich aus, haben verschiedene Hautfarben, sexuelle Identitäten, sind behindert oder auch nicht. Diese Vielfalt gilt es auch in Kinderbüchern zu entdecken. Hier sind einige Empfehlungen.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau