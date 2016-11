29.11.2016

29.11.2016 Spiegel Online über HIV in China: Wie sexuelle Tabus schaden Immer mehr Männer in China leben ihre Homosexualität aus - darüber gesprochen wird jedoch nicht. Die Folge: Die Zahl der HIV-Infektionen steigt rasant an. Auch junge Frauen werden Opfer der fehlenden Aufklärung.



