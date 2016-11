30.11.2016

Vor seinem Konzert am 18. Dezember, in der Baunataler Stadthalle hat Patrick Lindner mit der HNA über Weihnachten und seine Homosexualität gesprochen. 30.11.2016 HNA interviewt Patrick Lindner: "Gott macht keine Unterschiede" Vor seinem Konzert am 18. Dezember, in der Baunataler Stadthalle hat Patrick Lindner mit der HNA über Weihnachten und seine Homosexualität gesprochen.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau