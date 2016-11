30.11.2016

Die Filmemacherin und Aktivistin Maria Binder erzählt in ihrem Film "Trans X Istanbul" über die Vertreibung von und die Gewalt gegenüber Trans*personen in Istanbul. Im Rahmen des Filmfestivals Transition wurde der Film gezeigt. progress sprach mit der Filmemacherin. 30.11.2016 Progress interviewt "Trans X Istanbul"-Regisseurin: "Aus Hassrede wurden Hassverbrechen" Die Filmemacherin und Aktivistin Maria Binder erzählt in ihrem Film "Trans X Istanbul" über die Vertreibung von und die Gewalt gegenüber Trans*personen in Istanbul. Im Rahmen des Filmfestivals Transition wurde der Film gezeigt. progress sprach mit der Filmemacherin.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau