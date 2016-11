30.11.2016

Deutsche Welle: Museum of Modern Art zeigt das Oevre Pedro Almodóvars

Alle 20 Spielfilme sind in dem New Yorker Museum in den kommenden Wochen zu sehen. Der Spanier stellt sein Werk dem Publikum persönlich vor. In den USA ist er seit der Oscarverleihung im Jahr 2000 bekannt.



