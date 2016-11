30.11.2016

Grünen-Politiker Volker Beck will trotz mehrerer Skandale im Bundestag bleiben. Prominente werben für ihn, doch der Rückhalt in seiner Partei ist weggebrochen. 30.11.2016 Spiegel Online: Volker Beck bangt um Zukunft im Bundestag Grünen-Politiker Volker Beck will trotz mehrerer Skandale im Bundestag bleiben. Prominente werben für ihn, doch der Rückhalt in seiner Partei ist weggebrochen.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau