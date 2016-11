30.11.2016

30.11.2016 Süddeutsche.de über einen CSD in Forchheim: Mehr als eine Broseggo-Barade In Forchheim darbt die Innenstadt, deswegen soll dringend etwas zur Belebung her. Ein Christopher-Street-Day vielleicht, so lautet die jüngste Idee. Dass die Parade von Homosexuellen eigentlich eine politische Idee war, kommt dabei nur am Rande vor



