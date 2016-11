01.12.2016

01.12.2016 bento über Bisexualität: Wie ich mein erstes Mal mit einer Frau erlebte - und was es mir bedeutete Mit 14 Jahren küsste ich zum ersten Mal einen Jungen, drei Jahre später ein Mädchen. Seitdem tastete ich mich immer weiter an Frauen heran, genauso wie an Männer, nur zeitversetzt.



