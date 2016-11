>







01.12.2016

Die Landesregierung soll aufgefordert werden, - stets auf die Bedeutung der natürlichen Familie auf der Basis von Mann und Frau hinzuweisen sowie diese vorzüglich zu fördern; - die grundsätzliche kulturelle Bedeutung der Familie in den Bereichen Bildung und soziale Verantwortung hervorzuheben und zu stärken; - die Publikation "Standards für die Sexualaufklärung in Europa" nicht an Südtiroler Schulen zu verteilen bzw. anzuwenden. 01.12.2016 Südtirol News: Freiheitliche wollen "natürliche Familie" schützen



