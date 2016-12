>







02.12.2016

Ein tätowierter Schuldirektor, zwei Lehrer kurz vor einem Kuss, eine Muslima als Pädagogin - es war klar, dass das jüngste Projekt-Seminar des Paul-Pfinzing-Gymnasiums "Gegen Rassismus und Ausgrenzung" Diskussionen und Kritik hervorrufen würde. Die kam, neben viel Lob, dann auch. Auch in den Leserbriefen der Hersbrucker Zeitung. Eine Familie tat sich da besonders hervor. Sie hängt den Ideen des Schweizers Ivo Sasek an, dem Gründer der sektenähnlichen Gruppe OCG (Organische Christus Generation), einige der Kinder gehen aufs PPG. 02.12.2016 N-Land über die homophobe "Organische Christus Generation": PPG-Debatte Thema im TV



