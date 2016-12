02.12.2016

02.12.2016 derwesten.de: Die Nachtfalken sind für die Essener Stricher da - egal ob mit Kaffee oder Kondomen Wenn du das Wort Stricher hörst, denkst du vielleicht an 13-jährige Jungs, die am Hauptbahnhof vor den Toiletten stehen. Ein älterer Geschäftsmann in Anzug und mit Aktenkoffer läuft vorbei. Ein kurzer Blickwechsel und der Junge verschwindet hinter dem Mann in der Toilette.



