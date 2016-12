02.12.2016

"Recherchen der taz zeigen, dass der BVH über mehrere Jahre vom Berliner Senat finanziert wurde. Mittelbar stütze die Berliner Politik so ein Netzwerk von pädophilen Aktivisten und vorbestraften Tätern." 02.12.2016 taz über Pädosexuelle in Berlin: Von höchster Stelle genehmigt



