03.12.2016

Der englische Komiker Eddie Izzard tritt auch in Deutsch auf, nicht aber in Zürich. Sein Outing als Transgender gab ihm Kraft für 47 Marathonläufe. 03.12.2016 Der Bund über Eddie Izzard: "Ich bin eine Möchtegern-Lesbe"



