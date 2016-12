04.12.2016

Da soll mal einer die Grünen verstehen: Minutenlang feierte das Parteivolk am Sonnabend Volker Beck. Standing Ovations, Rührung, Gefühle. Doch am Tag zuvor hatten sie ihm eine herbe Abfuhr erteilt: Der Polit-Promi scheiterte beim NRW-Parteitag in Oberhausen, wird 2017 nicht wieder in den Bundestag einziehen 04.12.2016 Hamburger Morgenpost interviewt Volker Beck: "Man muss Mut haben, zu nerven"



